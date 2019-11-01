أزمة مشتقات نفطية جديدة تعصف بـ«صنعاء» إختتام دورة تدريبية في مجال «حقوق الإنسان» بـ«مأرب» انجاز جديد يفرح كل اليمنيين رسالة خطية من أمير الكويت للملك سلمان .. بعد تفاؤل حل الازمة الامارات تعلن الحرب على تركيا عبر الدراما التاريخية ومسلسل ممالك النار يبتلع 40 مليون دولار الرئيس هادي يحشد عشرين دولة من دول مجموعة الـ20 ويدعوهم لدعم تنفيذ اتفاق الرياض من محور بيحان وزير الأوقاف يشيد ببطولات الجيش الوطني واتفاق الرياض قطر تفجر مفاجئة كبيرة حول أهم مشاريعها في مصر وهكذا دافعت القاهرة عن مصالحها مع الدوحة الرئيس هادي يكشف مصدر سر تفاؤله بنجاح اتفاق الرياض لسفراء دول مجموعة العشرين .. حركة النهضة تدفع بالشيخ راشد الغنوشي إلى أهم منصب الجمهورية التونسية
تأهل المنتخب اليمني لكرة القدم اليوم الاحد الى نهائيات كأس اسيا للشباب العام القادم في اوزباكستان بعد ان ضمن المركز الثاني في مجموعته بعد قطر.
وتعادل اليمن مع قطر قبل قليل 1-1 ليتساوى المنتخبان في عدد النقاط (7) وتصدرت قطر بفارق الاهداف .
ويتأهل الى النهائيات اول كل مجموعة(11 مجموعة في التصفيات) اضافة الى افضل اربع منتخبات حلت في المركز الثاني.
وفاز شباب اليمن في مباراتهم الاولى في التصفيات التي اقيمت بقطر ، على تركمانستان 2-1 ثم على سريلانكا في المباراة الثانية 3-0 وتعادل مع قطر 1-1.
وكان المنتخب اليمني اقرب للفوز واضاع ركلة جزاء في الشوط الثاني. وتقدمت قطر نهاية الشوط الاول وسجل احمد ماهر هدف التعادل لليمن بداية الشوط الثاني .
مأرب برس يهنئ المنتخب والجماهير اليمنية بهذا الانجاز الجديد ..