انجاز جديد يفرح كل اليمنيين

الأحد 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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تأهل المنتخب اليمني لكرة القدم اليوم الاحد الى نهائيات كأس اسيا للشباب العام القادم في اوزباكستان بعد ان ضمن المركز الثاني في مجموعته بعد قطر.

وتعادل اليمن مع قطر قبل قليل 1-1 ليتساوى المنتخبان في عدد النقاط (7) وتصدرت قطر بفارق الاهداف .

ويتأهل الى النهائيات اول كل مجموعة(11 مجموعة في التصفيات) اضافة الى افضل اربع منتخبات حلت في المركز الثاني.

وفاز شباب اليمن في مباراتهم الاولى في التصفيات التي اقيمت بقطر ، على تركمانستان 2-1 ثم على سريلانكا في المباراة الثانية 3-0 وتعادل مع قطر 1-1.

وكان المنتخب اليمني اقرب للفوز واضاع ركلة جزاء في الشوط الثاني. وتقدمت قطر نهاية الشوط الاول وسجل احمد ماهر هدف التعادل لليمن بداية الشوط الثاني .

مأرب برس يهنئ المنتخب والجماهير اليمنية بهذا الانجاز الجديد ..