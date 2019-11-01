الرئيس هادي يحشد عشرين دولة من دول مجموعة الـ20 ويدعوهم لدعم تنفيذ اتفاق الرياض

الأحد 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 07 مساءً / مارب برس - مارب

عدد القراءات 1102

طلب الرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم الأحد، من سفراء دول مجموعة العشرين لدى بلادنا دعم تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية وما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا.

وقالت وكالة "سبأ" إن الرئيس التقى سفراء دول مجموعة العشرين، وأطلعهم على مجمل التطورات والتحديات التي تشهدها اليمن على مختلف المستويات ومنها ما يتصل باتفاق الرياض، الذي قال إنه "يؤسس لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والسلام واستكمال التحرير في مواجهة قوى التمرد والانقلاب من المليشيات الحوثية الإيرانية".

ولفت الرئيس الى جهود إخراج اتفاق الرياض الذي تم من خلاله تغليب مصلحة اليمن على ما عداها من خلال استيعاب الجميع على قاعدة الشرعية والثوابت الوطنية والمرجعيات الثلاث وتأطير الجميع في مؤسسات الدولة.

وقال الرئيس نريد لهذا الاتفاق أن يشكل أرضية جيدة للانطلاق نحو الحل الأشمل، رغم عدم مبالاة الانقلابيين الحوثيين بالوضع الإنساني وتحويلهم لهذا الملف إلى وسيلة للضغط السياسي والابتزاز .

من جانبهم السفراء أكدوا على أن توقيع الاتفاقية في الرياض خطوة تاريخية وتمثل إنجازا يحتاجه اليمن في مثل هذه الظروف للبنى عليها في تحقيق انجازات متلاحقة على صعيد السلام الشامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث وتحت قيادتها الشرعية.. مؤكدين دعم ومساندة بلدانهم لهذا الاتفاق ومتطلعين إلى عودة بعثاتهم الدبلوماسية إلى العاصمة المؤقتة عدن تفاعلاً مع دعوة الرئيس لهم في هذا الصدد.