من محور بيحان وزير الأوقاف يشيد ببطولات الجيش الوطني واتفاق الرياض  

الأحد 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص

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شدد اليوم وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية على ضرورة تنشيط الجانب التوعوي والإرشادي في صفوف الجيش بما يعزز مواجهة مليشيات الحوثي الإيرانية ..

جاء هذا خلال زيارة ميدانية قام بها معالي وزير الأوقاف وفق برنامج منسق قامت به دائرة التوجيه المعنوي إلى محور بيحان .. وهناك التقي قائد المحور اللواء مفرح بحيبح وقيادة اللواء 163 مشاة .. كما ألقى كلمة في الضباط والجنود

أكد فيها أن الجيش الوطني هو صمام أمان للنظام الجمهوري والدولة الإتحادية ، ومواجهة الانقلاب ..

كما أشاد بكل بطولات ومواقف الجيش الوطني بقيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة فخامة رئيس الجمهورية ..

كما أشاد في كلمته بدور المملكة العربية السعودية في دعم الجيش ومساندة اليمن في كل المراحل والمنعطفات، والإشادة بإتفاق الرياض الذي يخدم ويعزز من توحيد الصف الوطني ..