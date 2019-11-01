أزمة مشتقات نفطية جديدة تعصف بـ«صنعاء» إختتام دورة تدريبية في مجال «حقوق الإنسان» بـ«مأرب» انجاز جديد يفرح كل اليمنيين رسالة خطية من أمير الكويت للملك سلمان .. بعد تفاؤل حل الازمة الامارات تعلن الحرب على تركيا عبر الدراما التاريخية ومسلسل ممالك النار يبتلع 40 مليون دولار الرئيس هادي يحشد عشرين دولة من دول مجموعة الـ20 ويدعوهم لدعم تنفيذ اتفاق الرياض من محور بيحان وزير الأوقاف يشيد ببطولات الجيش الوطني واتفاق الرياض قطر تفجر مفاجئة كبيرة حول أهم مشاريعها في مصر وهكذا دافعت القاهرة عن مصالحها مع الدوحة الرئيس هادي يكشف مصدر سر تفاؤله بنجاح اتفاق الرياض لسفراء دول مجموعة العشرين .. حركة النهضة تدفع بالشيخ راشد الغنوشي إلى أهم منصب الجمهورية التونسية
شدد اليوم وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية على ضرورة تنشيط الجانب التوعوي والإرشادي في صفوف الجيش بما يعزز مواجهة مليشيات الحوثي الإيرانية ..
جاء هذا خلال زيارة ميدانية قام بها معالي وزير الأوقاف وفق برنامج منسق قامت به دائرة التوجيه المعنوي إلى محور بيحان .. وهناك التقي قائد المحور اللواء مفرح بحيبح وقيادة اللواء 163 مشاة .. كما ألقى كلمة في الضباط والجنود
أكد فيها أن الجيش الوطني هو صمام أمان للنظام الجمهوري والدولة الإتحادية ، ومواجهة الانقلاب ..
كما أشاد بكل بطولات ومواقف الجيش الوطني بقيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة فخامة رئيس الجمهورية ..
كما أشاد في كلمته بدور المملكة العربية السعودية في دعم الجيش ومساندة اليمن في كل المراحل والمنعطفات، والإشادة بإتفاق الرياض الذي يخدم ويعزز من توحيد الصف الوطني ..