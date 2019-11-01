قطر تفجر مفاجئة كبيرة حول أهم مشاريعها في مصر وهكذا دافعت القاهرة عن مصالحها مع الدوحة الرئيس هادي يكشف مصدر سر تفاؤله بنجاح اتفاق الرياض لسفراء دول مجموعة العشرين .. عاجل حركة النهضة تدفع بالشيخ راشد الغنوشي إلى أهم منصب الجمهورية التونسية اليابان تعلن عن موقفها من «اتفاق الرياض» عاجل .. لإمارات تدافع عن مستقبل الحوثيين .. وتدعو لاستغلال حالة الزخم التي بينهم للتوصل لحل سياسي .. الرئاسة العراقية تعلن إجراءات عاجلة بشأن الاحتجاجات الشعبية تحذير مقلق من صندوق النقد الدولي الميسري يفتتح مشروعا هاما في المهرة بيان عاجل من جماعة الاخوان المسلمين إلى الأمم المتحدة بخصوص مقتل مرسي توثيق أكثر من 25 ألف انتهاك لمليشيا الحوثي في صنعاء
أكد الرئيس هادى، اليوم الأحد، أن "اتفاق الرياض"، المبرم بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالى، يشكل فرصة كبيرة لإنجاز حالة سلام شاملة فى اليمن، تقوم على سيادة الدولة وحضور مؤسساتها، وتفويت الفرصة على المتربصين باليمن سواء من القوى الخارجية أو من الجماعات الإرهابية.
وقال هادى، خلال لقائه سفراء دول مجموعة العشرين المعتمدة لدى اليمن، إن "مصدر تفاؤلنا هى ثقتنا بالأشقاء فى المملكة العربية السعودية وجديتهم وحرصهم على تنفيذ هذا الاتفاق، وكذلك الأشقاء فى دولة الإمارات العربية المتحدة".
ونوه الرئيس اليمنى خلال اللقاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، بجهود إخراج اتفاق الرياض الذى تم من خلاله تغليب مصلحة اليمن على ما عداها من خلال استيعاب الجميع على قاعدة الشرعية والثوابت الوطنية والمرجعيات الثلاث وتأطير الجميع فى مؤسسات الدولة.
وتطرق إلى "اتفاق ستكهولم"، الذى يستكمل عاما كاملا، دون تحقيق تقدم يذكر؛ ما يتطلب مراجعة صريحة من قبل الدول الراعية لمعرفة الأسباب والوقوف على ما يعرقل هذا الاتفاق.
من جانبهم، أشار سفراء دول مجموعة العشرين إلى أن توقيع الاتفاقية فى الرياض خطوة تاريخية، وتمثل إنجازا يحتاجه اليمن فى مثل هذه الظروف، مؤكدين دعم ومساندة بلدانهم لهذا الاتفاق.