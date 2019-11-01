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حركة النهضة تدفع بالشيخ راشد الغنوشي إلى أهم منصب الجمهورية التونسية

الأحد 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- وكالات
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أعلنت حركة "النهضة" التونسية أنها قررت ترشيح راشد الغنوشي، رئيسا للبرلمان، كما أنها تتمسك بتعيين رئيس الحكومة من داخلها.

وقال رئيس مجلس شورى الحركة، عبد الكريم الهاروني، بحسب وسائل إعلام تونسية، "تتمسك النهضة بحقها في ترشيح رئيس الحكومة الجديدة من داخلها، إلى جانب ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي لمنصب رئيس البرلمان".

وفازت حركة "النهضة" في تونس بالأغلبية في الانتخابات التشريعية التي أجريت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك بـ52 مقعدا.

وينتظر أن تقدم النهضة الأسبوع المقبل مرشحها لرئيس الجمهورية ليكلفه بتشكيل حكومة.

وفي حال فشلت النهضة في تشكيل الحكومة خلال شهرين فإن رئيس الجمهورية قيس سعيد بإمكانه تكليف شخصية أخرى بتشكيل حكومة خلال فترة لا تتعدى شهرين أيضا. وفي حالة فشله في الحصول على أغلبية يدعو إلى انتخابات جديدة.

وكانت حركة النهضة قالت في وقت سابق إنها قررت أن يكون رئيس الحكومة من بين قياداتها ولن يكون من خارجها لأن "الشعب أعطاها مسؤولية تطبيق برنامجها الانتخابي".

 
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