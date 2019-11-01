اليابان تعلن عن موقفها من «اتفاق الرياض»

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رحبت الحكومة اليابانية بالتوقيع على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي, عادّة ذلك خطوة مهمة نحو استقرار اليمن.
وقال بيان صادر عن الناطق باسم وزير الخارجية الياباني أوتاكا ماساتو: "إن حكومة اليابان تأمل من جميع الأطراف المعنية بتنفيذ الاتفاق بكل سلاسة، التي ستقود إلى تسوية مبكرة لحل النزاع في اليمن, وتشيد بدور الوساطة التي قامت بها المملكة العربية السعودية وأدت دوراً مهماً في الوصول إلى هذا الاتفاق.
وأوضح أن حكومة اليابان تسهم في تقديم المساعدات الإنسانية إلى اليمن، ولا تزال ملتزمة في استمرار الإسهام في المنطقة بالتعاون مع الدول الأخرى ذات الصلة للمحافظة على السلام وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.