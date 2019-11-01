إغلاق مبنى الحرمين الشريفين والسلطات السعودية تصدر بيان يكشف عن الأسباب

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أكدت مصادر مطلعة، قيام رئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي بإغلاق مبنى "عمارة الحرمين الشريفين" أمام الزوار حتى إشعار آخر لاتخاذ بعض الإجراءات الأمنية.
وأشارت الرئاسة في بيان لها، أن ال"الإجراءات تأتي للتأكد من سلامة الآثار والمقتنيات، والوقوف على الموقع الذي تسلل منه السارق (تركي الجنسية)، وإصلاح بعض التلفيات التي أحدثها في محاولته الفاشلة".
وأضافت، أن "كاميرات المراقبة كشفت المحاولة التي قام بها اللص، وأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض عليه، حيث ما زالت التحقيقات جارية معه حول القضية".
ويبعد معرض "عمارة الحرمين الشريفين"، عن المسجد الحرام بـ9 كيلومترات، وهو أحد المتاحف المهمة بمنطقة مكة المكرمة، ويتبع للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتأسس في عام 1999، وهو معرض يعنى بالحرمين الشريفين والتطور الذي شهدته عمارتهما على مدى العصور.
ويتكون المعرض من سبع قاعات تشتمل على مجسمين للحرمين الشريفين، وعدد من المقتنيات المختلفة من مخطوطات ونقوش كتابية وقطع أثرية ثمينة ومجسمات معمارية وصور فوتوغرافية نادرة.
المصدر: سبق