إتفاق الرياض.. صفعة كبير وصدمة شديدة الحوثي وإيران

الأحد 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-خاص

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اعتبرت صحيفة البيان الإماراتية ان إتفاق الرياض الذي تم توقعية بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبية الثلاثاء الماضي يشكل صفعة قوية لكل مؤيدي الانقلاب الحوثي والحرب في اليمن، لأنه حدد العدو ووحد الصفوف في مواجهته.

وقالت الصحيفة في كلمتها الافتتاحية رصدها مأرب برس ان ريادة المملكة العربية السعودية وحكمة دبلوماسيتها تاكدت في التوصل لاتفاق الرياض بين الأخوة اليمنيين، الذي شكل صفعة كبيرة وصدمة شديدة لميليشيا الحوثي الانقلابية ولإيران نفسها، وللجهات التي تضع آمالاً كبيرة وواهية على تصعيد الأزمة اليمنية وتتطلع للمزيد من الحرب والخراب في اليمن .

مشيرة الى الفرحة بالاتفاق تجسدت في التأييد الشعبي والسياسي المطلق، والدعم والمساندة الإقليمية والدولية لجهود المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة من أجل التوصل لهذا الاتفاق التاريخي الذي سيكون له أكبر التأثير على تطورات الأزمة، الذي سيجعل الشعب اليمنييتطلع بآمال عريضة للمرحلة المقبلة، حيث إنه لا يختلف أحد على أن وحدة الصف اليمني ستشكل عامل نجاح رئيسياً لخيار السلام، وسوف تسهم بفاعلية قوية في خنق ميليشيا الحوثي سياسياً واجتماعياً وعسكرياً، ويحبط طموحات وأحلام ربيبتها إيران، ويفرض السلام في اليمن والمنطقة بإرادة شعبية، وبمساندة عربية ودولية.

وأضافت الصحيفة في كلمتها : "هذا النجاح الكبير لا يلقى القبول لدى أبواق إعلام الحرب والخراب، وهذا أمر طبيعي، وقد أشادت دولة الإمارات بجهود المملكة ودبلوماسيتها الحكيمة التي هندست هذا الاتفاق في إنجاز سياسي مقدّر