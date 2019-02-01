الصليب الأحمر يحذر من خطر مرعب .. هذا ما ينتظر 70%من سكان اليمن

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قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السبت، إن اليمن يفتقر إلى 70 بالمائة من احتياجاته الدوائية.
وقالت اللجنة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إن "أقل من 50 بالمائة من المرافق الصحية باليمن تقوم بعملها، فيما يتم توفير أقل من 30 بالمائة فقط من الأدوية اللازمة".
وأشارت إلى أن 75 بالمائة من سكان اليمن لا يحصلون على الرعاية الصحية اللازمة.
وأدى الصراع الممتد منذ 5 أعوام في اليمن بين القوات الحكومية والحوثيين، إلى تدمير النظام الصحي للبلد.
ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
وجعلت هذه الحرب معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما بات الملايين على حافة المجاعة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة.