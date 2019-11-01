ماذا بعد اتهام الأمم المتحدة لنظام السيسي بقتل مرسي؟ ملتقى الفنانيين والأدباء اليمنيين ينتخب مديراً لادارة هيئة الرقابة والتفتيش بالملتقى قيادة الاتحاد العام لطلاب اليمن في الهند تلتقي السفير الإرياني والمسؤولين في السفارة اليمنية الوزير عطية:المعركة مع المليشيا لم تنته بعد الحوثي ينسخ خامنئي... وجنرال الحديدة يذكّر بـ«نواقض استوكهولم» اشتداد وتيرة المعارك في 4 جبهات بـ«الجوف»والجيش يُكبد المليشيات خسائر كبيرة أول وزارة تعلن عودتها إلى عدن وزير مؤتمري: من أراد نسيان الحزبية الضيقة فليذهب إلى مأرب الإعلان عن دعم مالي أوروبي«لليمن» الحكومة ”الشرعية“ تعلن: حان وقت الحديدة ولن نتهاون مع اي تقصير
انتخبت الجمعية العمومية لملتقى الفنانيين والأدباء اليمنيين اليوم السبت الفنان علي الخياط مديراً لادارة هيئة الرقابة والتفتيش بالملتقى.
كما انتخبت الجمعية العمومية في اجتماعها الدوري الذي عقدته بمأرب لسد بعض الشواغر الإدارية والمتمثلة في ( إدارة هيئة الرقابة والتفتيش، وإدارة الفنون التشكيلية والشعبية، وإدارة المرأة). انتخبت هلال المرقب مديراً للفنون التشكيلية والشعبية، وطه الجعدبي نائباً، فيما تم انتخاب الفنانة غزال الخياط مديراً لإدارة المرأة.
وفي اجتماع الجمعية العمومية تم مناقشة الخطة السنوية القادمة، واستعراض التقرير المالي للفترة السابقة، وما تم إنجازه خلال الشهور الماضية، اضافةً الى التصويت على اختيار أعضاء مجلس أمناء الملتقى، وتوزيع بطائق عضوية الملتقى للمنضمين في ذات المجال".
واختتم الاجتماع باتخاذ عدد من القرارات والتوصيات التي تهدف لترقية نشاط ملتقى الفنانيين والأدباء اليمنيين في المرحلة القادمة، من خلال إقامة عدد من الأنشطة والفعاليات والتي تصب في اطار أهداف الملتقى.