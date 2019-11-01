ملتقى الفنانيين والأدباء اليمنيين ينتخب مديراً لادارة هيئة الرقابة والتفتيش بالملتقى

الأحد 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- مأرب

عدد القراءات 124

انتخبت الجمعية العمومية لملتقى الفنانيين والأدباء اليمنيين اليوم السبت الفنان علي الخياط مديراً لادارة هيئة الرقابة والتفتيش بالملتقى.

كما انتخبت الجمعية العمومية في اجتماعها الدوري الذي عقدته بمأرب لسد بعض الشواغر الإدارية والمتمثلة في ( إدارة هيئة الرقابة والتفتيش، وإدارة الفنون التشكيلية والشعبية، وإدارة المرأة). انتخبت هلال المرقب مديراً للفنون التشكيلية والشعبية، وطه الجعدبي نائباً، فيما تم انتخاب الفنانة غزال الخياط مديراً لإدارة المرأة.

وفي اجتماع الجمعية العمومية تم مناقشة الخطة السنوية القادمة، واستعراض التقرير المالي للفترة السابقة، وما تم إنجازه خلال الشهور الماضية، اضافةً الى التصويت على اختيار أعضاء مجلس أمناء الملتقى، وتوزيع بطائق عضوية الملتقى للمنضمين في ذات المجال".

واختتم الاجتماع باتخاذ عدد من القرارات والتوصيات التي تهدف لترقية نشاط ملتقى الفنانيين والأدباء اليمنيين في المرحلة القادمة، من خلال إقامة عدد من الأنشطة والفعاليات والتي تصب في اطار أهداف الملتقى.