قيادة الاتحاد العام لطلاب اليمن في الهند تلتقي السفير الإرياني والمسؤولين في السفارة اليمنية

الأحد 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- الهند_ عزام الكامل

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إلتقت قيادة الاتحاد العام لطلاب اليمن في الهند اليوم الخميس معالي السفير/ عبد الملك الارياني _ سفير اليمن في جمهورية الهند _ لمناقشة العديد من القضايا والمشاكل التي تهم الطلاب اليمنيين الدارسين في الهند.

وأشار السفير الى أن كافة طاقم السفارة اليمنية سيبذلون قصارى جهدهم لحل كافة المشاكل التي قد تعترض أبنائه الطلاب.

وبخصوص موضوع تغيير الفير المرضية وفيز المرافقين أكد سعادته بأن السفارة خاطبت الجهات المعنية في الجانب الهندي وتم طرح هذه هذه القضايا على االمسؤولين وحتى الأن لم يتم الرد باستثناء موضوع تغيير فيز المرافقين في مدينة عليجار قفد تم التوجيه الى FRRO بحل المشكلة.

تم اطلاع قيادات الاتحاد على الملفات والمراسلات بين السفارة ووزارة الداخلية والخارجية بشأن العديد من القضايا منها المواليد, الغرامات, تحويل الفيز وفتح الفيز من سفارة النيبال وغيرها.

وفيما يتعلق بموضوع المبتعثين الجدد وطلاب الاستمراريات أكد سعادة السفير أنه سيتم مخاطبة التعليم العالي من خلال الملحقية الثقافية لحل هذه الإشكالية، كما أفاد بأن السفارة تتابع موضوع منحICCR وقد تم طرح الموضوع أكثر من مرة على المسؤولين المعنيين في الجانب الهند وكان أخرها طرح وزير الخارجية اليمني مع نظيره الهندي وحاليا جاري معالجة الملفات في جيبوتي.

وأوضح بأنه يتم حاليا العمل على إعادة اللجنة المشتركة بين اليمن اليمن والهند.،حيث تم التوقيع على الاتفاقية الجديدة من قبل السفير وبقي توقيع التعليم العالي، مشيرا سعادة السفير أنه سيكون هناك 53 منحة سنويا من قبل ICCR سنويا لطلاب اليمنيين .

وبخصوص موضوع ترك الطلاب منتظرين في الشارع العام أمام بوابة الملحقية بشكل غير لائق أكد معاليه على حل هذه القضية مع الملحقية الثقافية بشكل مناسب.

كما أشار الى أن السفارة تتابع بجدية موضوع فتح مركز لإصدار الجوازات في الهند، والى وجود قرار سابق بفتح مركز في مومباي لكن الأوضاع في البلاد أحالت دون ذلك ومازال الموضوع تحت المتابعة.

وبخصوص رسوم تعميد وتختيم الشهائد والوثائق تورد الي وزارة المالية (مصلحة الضرائب) وليس له سلطة على الغائها او تخفيضها ووعد معالي السفير برفع الموضوع الى وزارة المالية ورئاسة الوزراء بأعفاء الطلاب منها رسوم الشهائد, تمديد الجوازات, الوكالات وغيرها، ومخاطبة الحكومة اأيضا بايجاد حل جذري لتأخر المستحقات المالية انتظام صرفها , صرف بدل الكتب وتذاكر الخريجين بعد رفع مقترح من الملحقية.

وإكد معالي السفير بأن وزير الخارجية اليمني قدم طلب الى نظيره الهندي بفتح اصدار الفيز من القاهرة الي جانب الأردن وجبوتي ويتم حاليان متابعة ذلك.

من جهتها عبرت قيادة الاتحاد العام لطلاب اليمن في الهند شكرها لمعالي السفير عبدالملك الارياني وتفهمه لمشاكل الطلاب وجهوده المستمرة لحلها.

حضر اللقاء نائب السفير جميل السنحاني والقنصل محمد الشرعبي.

وفي سياق متصل التقت قيادة الاتحاد العام لطلاب اليمن في الهند وقيادات الاتحادات الفرعية الملحق الثقافي الدكتورة أم الخير الصاعدي والملحق المالي باجل الشميري وتم مناقشة عدد من القضايا التي تهم الطلاب والمتعلق بمستحقاتهم المالية.