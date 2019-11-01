اشتداد وتيرة المعارك في 4 جبهات بـ«الجوف»والجيش يُكبد المليشيات خسائر كبيرة

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قُتل وجُرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم السبت، بنيران قوات الجيش الوطني، غربي محافظة الجوف.
وذكر موقع الجيش الوطني سبتمبر نت بإن قوات الجيش استهدفت مجاميع من المليشيا الحوثية، في جبهات حام، والمتون، والساقية، والمصلوب، أثناء ما كانت تستعد للتسلل صوب مواقع محررة.
وأحبطت قوات الجيش محاولات المليشيا للتسلل، وأجبرتها على التراجع والفرار, وكبدتها خسائر كبيرة، إضافة إلى تدمير عربات تابعة لها.