أول وزارة تعلن عودتها إلى عدن

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أعلنت وزارة الخارجية، مساء السبت 9 نوفمبر/تشرين الثاني، استئناف كافة أعمالها في العاصمة المؤقتة عدن ابتداء من يوم غد الأحد الموافق ١٠ نوفمبر ٢٠١٩.
وقالت الوزارة في بيان لها، مساء اليوم، ان استئناف عملها في عدن يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي, رئيس الجمهورية، حول العمل بشكل فوري لتنفيذ اتفاق الرياض.