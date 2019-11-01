أول وزارة تعلن عودتها إلى عدن

السبت 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت وزارة الخارجية، مساء السبت 9 نوفمبر/تشرين الثاني، استئناف كافة أعمالها في العاصمة المؤقتة عدن ابتداء من يوم غد الأحد الموافق ١٠ نوفمبر ٢٠١٩.

وقالت الوزارة في بيان لها، مساء اليوم، ان استئناف عملها في عدن يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي, رئيس الجمهورية، حول العمل بشكل فوري لتنفيذ اتفاق الرياض.