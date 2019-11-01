آخر الاخبار

ماذا بعد اتهام الأمم المتحدة لنظام السيسي بقتل مرسي؟ ملتقى الفنانيين والأدباء اليمنيين ينتخب مديراً لادارة هيئة الرقابة والتفتيش بالملتقى قيادة الاتحاد العام لطلاب اليمن في الهند تلتقي السفير الإرياني والمسؤولين في السفارة اليمنية الوزير عطية:المعركة مع المليشيا لم تنته بعد الحوثي ينسخ خامنئي... وجنرال الحديدة يذكّر بـ«نواقض استوكهولم» اشتداد وتيرة المعارك في 4 جبهات بـ«الجوف»والجيش يُكبد المليشيات خسائر كبيرة أول وزارة تعلن عودتها إلى عدن وزير مؤتمري: من أراد نسيان الحزبية الضيقة فليذهب إلى مأرب الإعلان عن دعم مالي أوروبي«لليمن» الحكومة ”الشرعية“ تعلن: حان وقت الحديدة ولن نتهاون مع اي تقصير

سبأفون .. أصالة وتواصل

أول وزارة تعلن عودتها إلى عدن

السبت 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 1458

أعلنت وزارة الخارجية، مساء السبت 9 نوفمبر/تشرين الثاني، استئناف كافة أعمالها في العاصمة المؤقتة عدن ابتداء من يوم غد الأحد الموافق ١٠ نوفمبر ٢٠١٩.

وقالت الوزارة في بيان لها، مساء اليوم، ان استئناف عملها في عدن يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي, رئيس الجمهورية، حول العمل بشكل فوري لتنفيذ اتفاق الرياض.

إقراء أيضاً
ملتقى الفنانيين والأدباء اليمنيين ينتخب مديراً لادارة هيئة الرقابة والتفتيش بالم
الوزير عطية:المعركة مع المليشيا لم تنته بعد
الحوثي ينسخ خامنئي... وجنرال الحديدة يذكّر بـ«نواقض استوكهولم»
اشتداد وتيرة المعارك في 4 جبهات بـ«الجوف»والجيش يُكبد المليشيات خسائر كبيرة
وزير مؤتمري: من أراد نسيان الحزبية الضيقة فليذهب إلى مأرب
الإعلان عن دعم مالي أوروبي«لليمن»
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس