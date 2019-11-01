الإعلان عن دعم مالي أوروبي«لليمن»

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أعلنت مفوضية الاتحاد الاوربي، اعتماد مساعدات اضافية لليمن بقيمة 79 ملیون یورو.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التعاون الدولي والتنمیة نیفین میمیكا في بيان صادر عن الاتحاد " هذا الدعم سیساعد في الحفاظ على توفیر الخدمات العامة مثل الصحة والتعلیم بالإضافة إلى تحفیز القطاع الخاص.. الیمن بلد مزقته الصراعات ودمره العنف لكنه أیضا بلد مليء بالمرونة وریادة الأعمال".
وأشار البيان الى ان الاستثمار في التنمیة في اليمن أمر بالغ الأھمیة وان دعم الاتحاد الاوربي لليمن وصل إلى 323 ملیون یورو منذ بدایة الأزمة في اليمن.