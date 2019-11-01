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مبتعث يمني يحصد جائزة أفضل ورقة بحثية في القانون من جامعة«اميتي»الهندية

السبت 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص
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حصل الطالب اليمني عبد الرحمن عبدة صبيح المبتعث لدراسة الدكتوراه في القانون الدولي بالهند اليوم السبت على جائزة أفضل ورقة بحثية من جامعة«اميتي»الهندية "مدرسة القانون"والمصنفة من ضمن افضل عشر جامعات القانون الهندية. 

 

ونقل موقع مأرب برس عن الطالب صبيح قولة بأن الجائزة التي حصل عليها اليوم عبارة عن شهادة افضل ورقة بحثية في القانون بجامعة اميتي وكذلك تذكار لأفضل ورقة بحثية في القانون ومبلغ نقدي 10 آلاف روبية .

 

وأوضح صبيح بأن حصاده للجائزة اتي عقب منافسة قوية بين 150 ورقة بحثية. 

 

يذكر بأن جامعة اميتي الهندية مصنفة من ضمن افضل عشر جامعات هندية متخصصة في القانون الدولي. 

 

 
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