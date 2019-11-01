الكشف عن هوية المتورط في تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء في 2015

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أفادت مؤسسة التلفزيون والإذاعة الدنماركية، مساء الجمعة، بأن المشتبه به في تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء المصرية في عام 2015 هو الدنماركي من أصل لبناني باسل حسن.
وأودى الحادث حينذاك بحياة 224 شخصا كانوا على متن الطائرة في طريقها من شرم الشيخ في أقصى جنوب شبه جزيرة سيناء المصرية إلى بطرسبورغ الروسية في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2015.
وقال التقرير نقلا عن وسائل إعلام دنماركية إن صحافيين دنماركيين قد حصلوا على المعلومات من خلال التحقيق المتعلق بالمواطن الأسترالي خالد خياط، الذي تم اتهامه بالتحضير لهجوم إرهابي على رحلة بين سيدني ودبي، قبل اعتقاله عام 2017.
وقال الخياط خلال الاعترافات التي أدلى بها إن “هناك أيضا طائرة انفجرت في مصر، وكان نفس الأشخاص وراء العملية (خياط وحسن)، وأنه تم اقتراح استخدام نفس الطريقة لتنفيذ الهجومين”.
وولد باسل حسن عام 1987، في الدنمارك وحمل جنسيتها واسمه الكامل محمد باسل الشيخ، وتخرج من كلية الهندسة.