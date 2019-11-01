آخر الاخبار

ماذا بعد اتهام الأمم المتحدة لنظام السيسي بقتل مرسي؟ ملتقى الفنانيين والأدباء اليمنيين ينتخب مديراً لادارة هيئة الرقابة والتفتيش بالملتقى قيادة الاتحاد العام لطلاب اليمن في الهند تلتقي السفير الإرياني والمسؤولين في السفارة اليمنية الوزير عطية:المعركة مع المليشيا لم تنته بعد الحوثي ينسخ خامنئي... وجنرال الحديدة يذكّر بـ«نواقض استوكهولم» اشتداد وتيرة المعارك في 4 جبهات بـ«الجوف»والجيش يُكبد المليشيات خسائر كبيرة أول وزارة تعلن عودتها إلى عدن وزير مؤتمري: من أراد نسيان الحزبية الضيقة فليذهب إلى مأرب الإعلان عن دعم مالي أوروبي«لليمن» الحكومة ”الشرعية“ تعلن: حان وقت الحديدة ولن نتهاون مع اي تقصير

سبأفون .. أصالة وتواصل

اسطنبول.. بيع حذاء نسائي بـ11 ألف دولار

السبت 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 07 مساءً / مارب برس - الاناضول
عدد القراءات 462

 

 

شهد اليوم الأول من معرض "إكسبو شوز" للأحذية ، في مدينة إسطنبول التركية، بيع حذاء نسائي بمبلغ 11 ألف دولار( أي ما يعادل أكثر من 6مليون ريال يمني )

والحذاء من إنتاج شركة "بيرم بولات" التركية.

وشارك في المعرض 1500 رجل أعمال من 65 دولة، في مركز "بولمان" للمؤتمرات، وتستمر فعالياته إلى غاية الجمعة، وفقاً لما نقلته "الأناضول".

وأثارت تصميمات وإبداعات الأحذية، التي تعرضها 100 شركة تركية في المعرض، إعجاب زواره المحليين والأجانب.

بدوره، قال "إركان دمير"، رئيس مجلس إدارة المعرض، للأناضول، إن الأحذية التركية أصبحت تملك القدرة على المنافسة عالميا من حيث الإنتاج.

وأضاف "دمير"، أن صادرات الأحذية التركية خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2019، بلغت 400 مليون دولار، ويمكن أن تبلغ مليارا ونصف مليار دولار، مع نهاية نفس العام.

إقراء أيضاً
فضيحة تهز بلد عربي: تضع مولودها بالشارع بعد منعها من دخول مستشفي
من هو الفنان المصري الذي نعته الخارجية الإسرائيلية اليوم ... عاجل
لماذا قررت المحكمة سجن الفنانة المصرية سمية الخشاب؟
تفاصيل الحكم على سفير كويتي بتهمة اختلاس المال العام
فنانة شهيرة يصدر عليها حكم بالسجن 49 عاما
وفاة أحد أفراد العائلة المالكة في السعودية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة مجتمع مدني

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس