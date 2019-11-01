اسطنبول.. بيع حذاء نسائي بـ11 ألف دولار

السبت 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 07 مساءً / مارب برس - الاناضول

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شهد اليوم الأول من معرض "إكسبو شوز" للأحذية ، في مدينة إسطنبول التركية، بيع حذاء نسائي بمبلغ 11 ألف دولار( أي ما يعادل أكثر من 6مليون ريال يمني )

والحذاء من إنتاج شركة "بيرم بولات" التركية.

وشارك في المعرض 1500 رجل أعمال من 65 دولة، في مركز "بولمان" للمؤتمرات، وتستمر فعالياته إلى غاية الجمعة، وفقاً لما نقلته "الأناضول".

وأثارت تصميمات وإبداعات الأحذية، التي تعرضها 100 شركة تركية في المعرض، إعجاب زواره المحليين والأجانب.

بدوره، قال "إركان دمير"، رئيس مجلس إدارة المعرض، للأناضول، إن الأحذية التركية أصبحت تملك القدرة على المنافسة عالميا من حيث الإنتاج.

وأضاف "دمير"، أن صادرات الأحذية التركية خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2019، بلغت 400 مليون دولار، ويمكن أن تبلغ مليارا ونصف مليار دولار، مع نهاية نفس العام.