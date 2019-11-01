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وزير الصحة التركي يفجر مفاجئة عالمية حول أدوية تركيا

السبت 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات
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أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، ، أن صادرات الأدوية التركية، ارتفعت بنسبة 32 بالمائة في العام الماضي، مقارنة بـ2017.

وذكر قوجه، في بيان، أن إجراءات تطوير الأدوية المحلية، التي تعد إحدى أهم استراتيجيات وزارة الصحة، حققت نجاحا مهما.

وأضاف أن صادرات الأدوية التركية، ارتفعت من 890 مليون دولار، في 2017، إلى 1.17 مليار دولار، في 2018، مسجلة ارتفاعا بنسبة 32 بالمائة.

وأوضح أن الفضل في ذلك يرجع إلى زيادة نفقات البحث والتطوير في مجال إنتاج الأدوية، إضافةً لحصول تركيا على عضوية الاتحاد الدولي لمراقبة الأدوية، في 1 يناير/كانون الثاني 2018.

وأعرب عن رغبتهم بالارتقاء أكثر على صعيد النجاح المحلي في صناعة الأدوية ذات الجودة العالية، وتصديرها للخارج.

 
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