عاجل .. إيران تصدر بيانا بشأن بدء التحالف البحري في مياه الخليج مسئول رفيع يحسم الجدل حول عودة الحكومة الى عدن ويكشف : من سيعود ومتى وماهي الأولويات وما المهمة الكبيرة للسعودية عضو فريق الخبراء الأممي السابق يكشف كواليس وشاية الامارات الكاذبة بحق خالد العرادة ميزة استراتيجية حاسمة بيد إيران خطرها يفوق برنامجها النووي وصواريخها الباليستية .. أكثر من 200 ألف مقاتل ولليمن نصيب منهم هبوط جديد للدولار والسعودي وعدم استقرار يضرب سوق العملات «أسعار الصرف الآن» فيديو لأمير سعودي يقبل الفنانة أصالة يثير ضجة عصير طبيعي يحارب الأرق ويساعد على النوم استياء شعبي واسع من اجراءات الحوثيين بإسم «رسول الله» خطوة واحدة نحو الانجاز ومواجهة حاسمة بين اليمن وقطر بتنسيق مع نجل هادي .. أول قوة عسكرية تعود الى عدن وبن عبود يكشف عن خطة وترتيبات مع السعودية
حسم مسئول يمني رفيع اليوم السبت جدلا اثير بعد التوقيع على اتفاق الرياض حول ما يتعلق بعودة الحكومة الى عدن.
ففي حين تحدثت قيادات وموالون لما يسمى المجلس الانتقالي - بحسب ما رصده مأرب برس خلال الساعات الماضية- بأن العودة محصورة على رئيس الحكومة معين عبدالملك؛ كشف نائب رئيس الحكومة سالم الخنبشي عن عودة عدد من وزراء الحكومة مع رئيسها الى عدن قريبا .
وقال نائب رئيس الوزراء سالم أحمد الخنبشي ، الذي وقع على اتفاق الرياض ممثلا عن الحكومة اليمينة ، ان الحكومة التي ستعود الى عدن مكونة من فريق وزاري ترتبط وزاراتهم بخدمات الناس خلال هذه الفترة.
واعلن الخنبشي إن العاصمة المؤقتة عدن جاهزة أمنيًا لعودة الحكومة لممارسة أعمالها
وأضاف في تصريحات لـصحيفة «المدينة السعودية»إن عودة الحكومة ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك تنفيذًا لبنود اتفاق الرياض.
وأشار إلى أن وجود القوات السعودية وتسلمها مهمة تأمين العاصمة عدن بعد اعلان التحالف العربي إعادة تموضع قواته فيها يعد ضمانا لتوفير الامن وعودة الحكومة لممارسة اعمالها.
واكد الخنبشي أن من اهم الأولويات التي ستقوم بها الحكومة هى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين من كهرباء وماء وصحة وتربية وتعليم واتصالات وطرقات الى جانب الاهتمام بالجانب الأمني وهو مهم جدا وانتشار القوات السعودية في عدن سيكون له الأثر الكبير في جعل العاصمة المؤقتة عدن أكثر أمنًا واستقرارًا.
ونوه بأن هذه الفترة لن يكون هناك نزولات وزيارات للمحافظات المحررة من قبل فريق الحكومة.