عاجل .. إيران تصدر بيانا بشأن بدء التحالف البحري في مياه الخليج مسئول رفيع يحسم الجدل حول عودة الحكومة الى عدن ويكشف : من سيعود ومتى وماهي الأولويات وما المهمة الكبيرة للسعودية عضو فريق الخبراء الأممي السابق يكشف كواليس وشاية الامارات الكاذبة بحق خالد العرادة ميزة استراتيجية حاسمة بيد إيران خطرها يفوق برنامجها النووي وصواريخها الباليستية .. أكثر من 200 ألف مقاتل ولليمن نصيب منهم هبوط جديد للدولار والسعودي وعدم استقرار يضرب سوق العملات «أسعار الصرف الآن» فيديو لأمير سعودي يقبل الفنانة أصالة يثير ضجة عصير طبيعي يحارب الأرق ويساعد على النوم استياء شعبي واسع من اجراءات الحوثيين بإسم «رسول الله» خطوة واحدة نحو الانجاز ومواجهة حاسمة بين اليمن وقطر بتنسيق مع نجل هادي .. أول قوة عسكرية تعود الى عدن وبن عبود يكشف عن خطة وترتيبات مع السعودية
كشف جريجوري جونسون الخبير في الجماعات المسلحة ضمن فريق الخبراء البارزين المعني باليمن، خلال الفترة ٢٠١٦-٢٠١٨ عن كواليس إدراج الشيخ خالد بن علي العرادة ضمن قوائم العقوبات لدى وزارة الخزانة الامريكية في مايو ٢٠١٧. وقال جونسون في مقالة بعنوان "كيف ساهمت السياسة الأميركية المستندة إلى رؤية سعودية في سوء فهم أمريكا لليمن" نشرها مركز صنعاء للدراسات، ان الامارات كانت تقدم معلومات لفريق الخبراء والامريكان عن شخصيات في حزب الاصلاح وتصورهم على انهم عناصر قيادية في تنظيم القاعدة، بهدف النيل من حزب الاصلاح اليمني الذي تعتبره خصما لها. وذكر الخبير جونسون ان المعلومات التي قدمت عن العرادة تتضمن انه مسؤول رفيع في القاعدة في جزيرة العرب، بينما هو في الحقيقة عضو سياسي في حزب الاصلاح. واضاف جونسون: كنت خبيرا في الجماعات المسلحة ضمن فريق الخبراء البارزين المعني باليمن والتابع للأمم المتحدة. ولعدة أشهر ظلت الإمارات العربية المتحدة ترسل لفريقنا ملفات حول أشخاص في حزب الإصلاح في اليمن، مدعية أنهم أعضاء في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتحثنا على التحقيق بشأنهم واقتراح أسمائهم على الأمم المتحدة لفرض عقوبات عليهم. ولكن كل مرة حققت في أحد هؤلاء الأفراد، لم يكن أي منهم عضواً في القاعدة في جزيرة العرب. كل ما في الأمر أنهم شخصيات في حزب الإصلاح – شخصيات لم تكن الإمارات العربية المتحدة تحبها. وبعد أن فرضت الولايات المتحدة العقوبات على العرادة، استعرضت الأدلة المتاحة مجدداً، ولم أجد شيئًا من شأنه أن يشير إلى أنه كان عضوًا بارزًا في القاعدة في جزيرة العرب أو أنه كان يدير معسكرًا للقاعدة في جزيرة العرب. في الواقع، فإن الأدلة التي وجدتها – صورا له مع نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر ومع مسؤولين عسكريين سعوديين في مأرب – تشير بقوة إلى أنه كان شخصية في حزب الإصلاح وكان يدير معسكرًا لميليشيا تدعم حكومة الرئيس هادي". ونوه الخبير جونسون الى أن على الولايات المتحدة أن تكون حذرة للغاية في كيفية تعريفها للإرهابيين في اليمن، وعليها التأكد من أنها لا تخلط بين القاعدة في جزيرة العرب والمجموعات الإسلامية الأخرى. توسيع الدائرة كثيراً وتعريف القاعدة ضمن نِطاقات واسعة للغاية سيجعل الولايات المتحدة تجد نفسها في حرب لا يمكن أن تفوز بها أبدًا. القاعدة في جزيرة العرب هي منظمة إرهابية، لكن حزب الإصلاح ليس كذلك.