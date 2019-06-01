هبوط جديد للدولار والسعودي وعدم استقرار يضرب سوق العملات «أسعار الصرف الآن»

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بحسب ما رصده مأرب برس مساء اليوم السبت :
-الدولار
شراء 558
بيع 562
-السعودي
شراء 147
بيع 148
*الاسعار غير مستقرة وتشهد تغيرا مستمرا