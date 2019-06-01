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هبوط جديد للدولار والسعودي وعدم استقرار يضرب سوق العملات «أسعار الصرف الآن»

السبت 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بحسب ما رصده مأرب برس مساء اليوم السبت :

  -الدولار

شراء 558

بيع 562

-السعودي

شراء 147

بيع 148

*الاسعار غير مستقرة وتشهد تغيرا مستمرا

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