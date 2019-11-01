فيديو لأمير سعودي يقبل الفنانة أصالة يثير ضجة

السبت 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 473

أثار مقطع فيديو يظهر تقبيل الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد لرأس الفنانة السورية أصالة ضجة بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، دفع بالأمير والفنانة للتعليق.

وقال الأمير في تعليق على صفحته بتويتر: "الأخت الغالية أصالة تجمعنا بها علاقة عائلية قديمة منذ أكثر من ٢٥ سنة وهي أخت وصديقة لبناتي وأعدها منهم.. سألتني في ليلة سهم: تسمح لي أقبل رأسك؟ فقلت لها دون تفكير اسمحي لي أنا بذلك.. الموضوع لا يتعدى ذلك.. والا ما فعلته علنًا.. أستغفر الله العظيم المطلع على النوايا وأتوب اليه"

من جهتها علقت الفنانة أصالة في تغريدة قائلة: "سيّدي سموّ الأمير عبد الرحمن بن مساعد الغالي العزيز، كلماتك تُعلي منّ شأني، كما هو تواضعكم دائماً يزيد من احترامي وتقديري، تقديركم لموهبتي يدفعني لأنّ أستحقّ ثقتكم، وقربي منّ عائلتكم شرف كبير وسعاده، وما قدّمته منّ أشعاركم وثّق خطواتي وارتقى بي".