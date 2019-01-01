عصير طبيعي يحارب الأرق ويساعد على النوم

السبت 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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كشف خبراء الصحة في بريطانيا أن عصير الكرز يحوي خصائص تحفز على النوم، حيث يتميز بأنه غني بالميلاتونين الطبيعي، وهو الهرمون الذي يحفز النوم وينظم الساعة الداخلية.

وتقول المنظمة الصحية إنه يجب اختيار الكرز اللاذع، لأنه يحتوي على كميات أعلى من الميلاتونين، مع الابتعاد عن العصير الاصطناعي في المحال التجارية، كونه غنياً بالسكريات.

وتشير الدلائل إلى أن تناول الكثير من السكر يمكن أن يؤدي إلى اضطراب النوم، حيث وجدت دراسة أجريت عام 2016، أن من تناولوا كميات كبيرة من السكر والدهون في نظامهم الغذائي، تعرضوا لمشكلة حقيقية في النوم ليلاً.

وكشفت إحدى الدراسات أن عصير الكرز ساعد عدداً من المشاركين، الذين يعانون الأرق، على زيادة وقت النوم بمعدل 85 دقيقة تقريباً.

وأوصى الخبراء، أيضاً، بتناول كوب من الحليب الدافئ قبل النوم، للحصول على ليلة هانئة، حيث يساعد على خفض مستويات التوتر و«استقرار» الألياف العصبية، بما فيها الموجودة بالدماغ.

كما يقول الخبراء إنه من الضروري تجنب بعض الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، للمساعدة على النوم بعمق، وكذلك اختيار الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين الخالي من الدسم، مثل الجبن.