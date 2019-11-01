استياء شعبي واسع من اجراءات الحوثيين بإسم «رسول الله»

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عبر مواطنون يمنيون عن استيائهم من الاجراءات الحوثية الخاصة بفعاليات الاحتفالات بالمولد النبوي.
وقال مواطنون في محافظات صنعاء وإب لمأرب برس ، ان الحوثيين قطعوا اليوم السبت ، شوارع رئيسية وعرقلوا حركة السير .
واشاروا الى ما رافق احتفال الحوثيين بالمولد النبوي من اجراءات تعسفية بحق المواطنين والتجار ،اضافة الى التجوال بمكبرات الصوت والاطقم العسكرية وتقييد تنقلات الناس .
وتصرف جماعة الحوثي اموالا طائلة في فعاليات المولد النبوي التي لم يألفها اليمنيون من قبل ، وتفرض على التجار ورؤس الاموال دفع مبالغ كبيرة لتغطية تلك الاحتفالات ، في وقت يعيش فيه المواطن اسوأ ازمة اقتصادية ، وفقر منتشر وبطالة متزايدة ومرتبات متوقفة منذ سنوات.