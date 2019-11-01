خطوة واحدة نحو الانجاز ومواجهة حاسمة بين اليمن وقطر

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حصد المنتخب اليمني ثلاث نقاط جديدة امس الجمعة بفوزه على سريلانكا 3-0 في التصفيات الاسيوية المؤهلة الى نهائيات كأس اسيا للشباب.
ورفع منتخب اليمن للشباب رصيده الى 6 نقاط من فوزين كان الاول على تركمانستان بنتيجة 2-1 .
وتنتظر المنتخب اليمني مباراة حاسمة امام قطر صاحبة الارض ، غدا الاحد لحسم بطاقة التأهل المباشرة الى النهائيات .
ويتأهل اول كل مجموعة الى النهائيات الاسيوية اضافة الى افضل اربع منتخبات حلت في المركز الثاني .
ويترقب الجمهور اليمني ان يكرر منتخب الشباب انجاز منتخب الناشئين الذي تأهل قبل اسابيع الى نهائيات كأس اسيا في التصفيات التي اقيمت في قطر ايضا .