 100 طن من المتفجرات كانت بطريقها للميليشات الحوثية هكذا كان مصيرها

السبت 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 12 مساءً / مأرب برس-متابعات

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نجحت قوات خفر السواحل اليمنية في إحباط محاولة تهريب 100 طن من المواد المتفجرة المتجهة إلى ميليشيا الحوثي في اليمن

وأوضح المركز الإعلامي التابع لقوات المقاومة المشتركة أن «خفر السواحل» اليمنية في البحر الأحمر تمكّنت في عملية عسكرية نوعية من ضبط شحنة من السماد المحتوي على 46 في المئة من مادة «اليوريا»، مشيراً إلى أن هذا النوع من السماد يدخل في صناعة الألغام والمتفجرات،

وأضاف أن الشحنة تتكون من ألفي مغلف تزن نحو 100 طن كانت في طريقها إلى الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، على متن مركب بحري متوسط، يقوده بحارة يمنيون.

واكد المصدر أن عملية المراقبة والمتابعة والضبط للمركب والشحنة والمهربين استغرقت اكثر من 15 ساعة، وتم توثيقها بالصوت والصورة.