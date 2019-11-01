 100 طن من المتفجرات كانت بطريقها للميليشات الحوثية هكذا كان مصيرها

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نجحت قوات خفر السواحل اليمنية في إحباط محاولة تهريب 100 طن من المواد المتفجرة المتجهة إلى ميليشيا الحوثي في اليمن
وأوضح المركز الإعلامي التابع لقوات المقاومة المشتركة أن «خفر السواحل» اليمنية في البحر الأحمر تمكّنت في عملية عسكرية نوعية من ضبط شحنة من السماد المحتوي على 46 في المئة من مادة «اليوريا»، مشيراً إلى أن هذا النوع من السماد يدخل في صناعة الألغام والمتفجرات،
وأضاف أن الشحنة تتكون من ألفي مغلف تزن نحو 100 طن كانت في طريقها إلى الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، على متن مركب بحري متوسط، يقوده بحارة يمنيون.
واكد المصدر أن عملية المراقبة والمتابعة والضبط للمركب والشحنة والمهربين استغرقت اكثر من 15 ساعة، وتم توثيقها بالصوت والصورة.