تحذيرات من مخطط حوثي خطير 

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حذّر علماء ودعاة اليمن من خطورة استغلال الميليشيا الحوثية الإيرانية للمناسبات الدينية المختلفة في إلحاق الأضرار بالشعب اليمني، وطمس هويته.
جاء ذلك في ندوة أقامها برنامج التواصل مع علماء اليمن، تحت عنوان "أبعاد استغلال ميليشيا الحوثي لما يسمى المولد النبوي".
وأشار المشرف على برنامج التواصل الشيخ عبدالله بن ضيف الله المطيري في مستهل الندوة، إلى أن أنشطة البرنامج تهدف إلى الحفاظ على الهوية اليمنية، وتفعيل دور العلماء والدعاة في بيان الحق وتوحيد الكلمة، مؤكداً أهمية الدور الذي يقوم به العلماء في صون المجتمع من الأفكار الفاسدة، ونشر العقيدة الصحيحة.