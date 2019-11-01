الحوثي يخنق سكان صنعاء بذكرى المولد.. إرهاب للسكان ونهب للمحلات التجارية

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شهدت العاصمة اليمنية صنعاء صباح اليوم السبت اجراءات أمنية حوثية مشددة ، بالتزامن مع الدعوة التي وجهتها للاحتشاد في ميدان السبعين للاحتفال بذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.
سكان محليون قالو ل"مارب برس" ان جماعة الحوثي الإرهابية نشرت دوريات أمنية مكثفة من قوات الأمن المركزي وشرطة النجدة في مختلف شوارع صنعاء،فيما نشرت مراقبين يتبعون لها لمراقبة الدوريات الأمنية خوفا من تحركات مشبوهة.
ومنذ مساء الجمعة شوهدت نقاط التفتيش في مختلف الطرق الرئيسة بالعاصمة وعلى مسافات متقاربة، وعلى مداخل أحيائها ومداخل ظالعاصمة، وتقوم بتوقيف المارة من السكان وتطالبهم بإبرازذ هوياتهم الشخصية وتعتقل من لا يملكها وتقتاده إلى سجونها.
واحتشد موالون لجماعة الحوثي في ميدان السبعين لاحيا ذكرى المولد ، إلا أن الغالبية العضمى من سكان صنعاء رفضو الحضور وبدت شوارع صنعاء شبة خالية الا من سيارت تحمل على متنها مسلحون حوثيون يجوبون الشارع رافيعن الاعلام الخضراء.
*استنفار غير مسبوق
واستقبلت ميليشيات الحوثي ذكرى ميلاد النبي بإجراء واستفنار غير مسبوق، حيث شرعت قيادات الحوثي التجهيز للاحتفال متعهدة بتنظيم حفل أسطوري.
حيث الزمت ميليشيات الحوثي اصحاب المحلات التجارية برفع قصاصات القماش الخضراء على واجهة المحلات ،وفرضت غرامة مالية على المحلات التي ترفض تعليق الاعلام الخضراء .