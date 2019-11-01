صدمة عالمية واسعة لتقرير الأمم المتحدة عن قتل مرسي

السبت 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 09 صباحاً / مارب برس - وكالات

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اهتمت الصحف العالمية الكبرى بخبر تقرير الأمم المتحدة الذي أشار إلى أن وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي قد ترقى إلى"اغتيال تعسفي".

وكان خبراء بالأمم المتحدة قالوا في بيان الجمعة، إنّ مرسي كان مسجونا "في ظروف لا يمكن وصفها إلا بكونها وحشية، خصوصا خلال سجنه لخمس سنوات في (سجن) طرة".

وأضاف فريق الخبراء الذي عمل تحت إشراف المقررة الخاصة أنييس كالامار ومجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بمسألة الاحتجاز التعسفي، أنّ وفاة مرسي التي وقعت "بعد معايشته هذه الظروف يمكن أن ترقى إلى اغتيال تعسفي بموافقة الدولة".

صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عنونت خبرها بـ: "خبراء الأمم المتحدة: (السجن الوحشي) قتل الرئيس المصري السابق" وقالت إن محمد مرسي تعرض لظروف وحشية داخل السجن أدت إلى وفاته. بدورها صحيفة "شيكاجو تربيون" أبرزت الخبر في موقعها تحت عنوان: "خبراء الأمم المتحدة يصفون مقتل مرسي في مصر بأنه "قتل تعسفي".