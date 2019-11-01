زيدان: غاريث بيل وخاميس رود يغيز ليسا جاهزين للمشاركة في المباريات

الجمعة 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات

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مدريد: أكد المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، زين الدين زيدان، أن اللاعبين، الويلزي غاريث بيل والكولومبي خاميس رودريغيز، لا يعانيان من الإصابة، ولكنهما في الوقت نفسه ليسا جاهزين للمشاركة في المباريات.

وقال زيدان في المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الجمعة: “ليسا جاهزين، لا يعاني أي منهما من الإصابة، سينضمان لمنتخبيهما، أمامهما 5 أو 6 أيام، سنرى إذا كانا قادرين على اللعب مع المنتخب أم لا، إنهما ليسا جاهزين للعب أمام ايبار، ليسا جاهزين لأنهما لم يتدربا مع الفريق، اللاعب الذي لا يتدرب مع الفريق لا يكون جاهزا”.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ايبار غدا السبت في المرحلة الـ 12 من بطولة الدوري الإسباني “الليغا”.

وأوضح زيدان أن عدم انضمام بيل وخاميس رودريغيز إلى تدريبات ريال مدريد لا يرجع لقرار من الجهاز الفني للفريق، وتابع: “هما من يقرر الانضمام للتدريبات، هذا ليس قرارا فنيا، لم يتدربا مع الفريق حتى الآن ولهذا لا يمكن أن يلعبا غدا”.

وتطرق زيدان أيضا إلى الحديث عن تصريحات المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ليوناردو أرواغو، الذي طالبه فيها بعدم الحديث عن اللاعب الفرنسي الشاب كليان مبابي، لأن مثل هذا النوع من الأحاديث قد يسبب اضطرابا للفريق الباريسي وللاعب نفسه.

وقال زيدان: “بكل بساطة، رددت ما قاله هو (مبابي) يوما ما، وهو إن ارتداء قميص ريال مدريد حلم، أما بالنسبة لرد فعل ليوناردو، فليس لدي ما أقوله، يمكنه أن يقول هذا كما يمكنني أن أقول كل ما أريد”.