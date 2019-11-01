زيدان: غاريث بيل وخاميس رود يغيز ليسا جاهزين للمشاركة في المباريات صهيب بن عدن ... يحول منصاته الاجتماعية إلى جامعة لتدريس اللغة الإنجليزية مجانا تطورات جديدة من الرياض.. لقاء ”صريح“ وتعهد سعودي للحكومة اليمنية ثروة مليارديرات العالم تهبط لأول مرة منذ عدة سنوات ”واشنطن“ تلغي صفقة مع الامارات بسبب اليمن 19 شاباً تناولوا الغداء في مطعم وطلبوا من السنيورة دفع الفاتورة من الـ11 مليار دولار ـ تفاصيل لقاء ولي العهد محمد بن سلمان مع المبعوث الدولي لليمن تحالف دولي يباشر حماية الملاحة البحرية في الخليج العربي أمريكا تعرض مكافأة مالية ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن قياديين كبيرين .. احدهما كان في شبوة ماذا قال مجلس وزراء الداخلية العرب حول اتفاق الرياض بين الشرعية والانتقالي
في أول مبادرة ذاتية يقوم بها شاب يمني لنشر اللغة الإنجليزية في صفوف أبناء اليمن والعرب عموما , يبرز الشاب العدني "صهيب في هذا المضمار , حيث قام بتأسيس عدة منصات اجتماعية لتعليم اللغة الإنجليزية , ويقوم بتقديم دروس مجانية لتعليم اللغة الإنجليزية عن بُعد، من خلال نشره لمقاطع مرئية يقوم هو بذاته في تقديمها، على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) كما يُتيح من خلالها للجميع تعلم اللغة الإنجليزية إضافة إلى قناته على التلقرام .
وفي حديث لمأرب برس كشف صهيب "أبن عدن " كما يحب أن يسمى " أنه يتمنى وصول ما يطرحه إلى أكبر شريحة من الشباب خاصة في ظل ما تمر به اليمن من حروب , وقال أنه يشعر بالسعادة وهو يقوم بهذه الرسالة في تعليم الناس للغة الإنجليزية , وتحمله على عاتقه تعليم الناس للغة الإنجليزية مجاناً كون بلادنا تفتقر أساساً للتعليم الجيد، والأطفال و الشباب يجدون صعوبة في تعلم اللغة الانجليزية، في مدارسهم".
وقال في اليمن هناك صعوبة لدي الكثير من الأسر في دفع تكاليف "دراسة اللغة الإنجليزية " ولعدم إمكانيتهم من تحملهم أعباء دفع رسوم المعاهد التعليمية الخاصة أحببت أن أساهم برفع تلك المعاناة أو على الأقل المساعدة في تخفيفها، من خلال إتاحة الفرصة للجميع للتعلم اللغة الإنجليزية".
وأضاف لمأرب برس أقوم بعمل فيديوهات إنجليزية تعليمية مترجمة باللغتين العربية و الإنجليزية، لجميع المستويات من المبتدئ حتى المتقدم (مجاناً) على صفحتي بالفيس بوك (صهيب إبن عدن Www.facebook.com/SohaibET)".
والمنصات التي يقدمها صيب لتعليم اللغة الإنجليزية هي
قناة التلجرم:
صفحة الفيس بوك :
https://www.facebook.com/SohaibET
قناة اليوتيوب: