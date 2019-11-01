صهيب بن عدن ... يحول منصاته الاجتماعية إلى جامعة لتدريس اللغة الإنجليزية مجانا

الجمعة 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص

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في أول مبادرة ذاتية يقوم بها شاب يمني لنشر اللغة الإنجليزية في صفوف أبناء اليمن والعرب عموما , يبرز الشاب العدني "صهيب في هذا المضمار , حيث قام بتأسيس عدة منصات اجتماعية لتعليم اللغة الإنجليزية , ويقوم بتقديم دروس مجانية لتعليم اللغة الإنجليزية عن بُعد، من خلال نشره لمقاطع مرئية يقوم هو بذاته في تقديمها، على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) كما يُتيح من خلالها للجميع تعلم اللغة الإنجليزية إضافة إلى قناته على التلقرام .

وفي حديث لمأرب برس كشف صهيب "أبن عدن " كما يحب أن يسمى " أنه يتمنى وصول ما يطرحه إلى أكبر شريحة من الشباب خاصة في ظل ما تمر به اليمن من حروب , وقال أنه يشعر بالسعادة وهو يقوم بهذه الرسالة في تعليم الناس للغة الإنجليزية , وتحمله على عاتقه تعليم الناس للغة الإنجليزية مجاناً كون بلادنا تفتقر أساساً للتعليم الجيد، والأطفال و الشباب يجدون صعوبة في تعلم اللغة الانجليزية، في مدارسهم".

وقال في اليمن هناك صعوبة لدي الكثير من الأسر في دفع تكاليف "دراسة اللغة الإنجليزية " ولعدم إمكانيتهم من تحملهم أعباء دفع رسوم المعاهد التعليمية الخاصة أحببت أن أساهم برفع تلك المعاناة أو على الأقل المساعدة في تخفيفها، من خلال إتاحة الفرصة للجميع للتعلم اللغة الإنجليزية".

وأضاف لمأرب برس أقوم بعمل فيديوهات إنجليزية تعليمية مترجمة باللغتين العربية و الإنجليزية، لجميع المستويات من المبتدئ حتى المتقدم (مجاناً) على صفحتي بالفيس بوك (صهيب إبن عدن Www.facebook.com/SohaibET)".

والمنصات التي يقدمها صيب لتعليم اللغة الإنجليزية هي

قناة التلجرم:

http://t.me/FES2018

صفحة الفيس بوك :

https://www.facebook.com/SohaibET

قناة اليوتيوب:

https://www.youtube.com/channel/UChjEhpu2f0D8kUoQmlVAUfw