تطورات جديدة من الرياض.. لقاء ”صريح“ وتعهد سعودي للحكومة اليمنية

الجمعة 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تعهدت المملكة العربية السعودية، الجمعة 8 نوفمبر/تشرين الثاني، بدعم الحكومة اليمنية، وتوفير متطلبات تطبيع الحياة في المحافظات المحررة، وبمايسهم في تنفيذ اتفاق الرياض.

جاء ذلك في لقاء جمع ممثلين من الحكومة اليمنية و ممثلين عن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات، بنائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، في الرياض.

وقال سالم الخنبشي نائب رئيس الوزراء، إن "الاجتماع اتسم بالصراحة والتوافق على أهمية تنفيذ الاتفاق".

في السياق نقلت "الشرق الأوسط" عن وكيل وزارة الداخلية، اللواء محمد سالم بن عبود، قوله، إن ترتيبات جارية مع الجانب السعودي لوضع خطة أمنية، تسبق وصول الحكومة الشرعية إلى عدن.

ومساء الثلاثاء المنصرم، تم توقيع اتفاق بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات، يقضي بإنهاء التمرد في عدن وعودة الحكومة إلى ممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة.