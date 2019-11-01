تفاصيل لقاء ولي العهد محمد بن سلمان مع المبعوث الدولي لليمن

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التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، في الرياض، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، "هنأ المبعوث الأممي، ولي العهد بنجاح جهود المملكة في التوصل إلى توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي".
وبحث غريفيث مع بن سلمان، "المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود القائمة تجاهها".
من جهته، أكد ولي العهد السعودي، "حرص المملكة على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني وأمن واستقرار اليمن".
وأعرب عن أمله في "أن يكون اتفاق الرياض فاتحة خير لتفاهمات أوسع بين أبناء الشعب اليمني للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية".