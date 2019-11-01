زيدان: غاريث بيل وخاميس رود يغيز ليسا جاهزين للمشاركة في المباريات صهيب بن عدن ... يحول منصاته الاجتماعية إلى جامعة لتدريس اللغة الإنجليزية مجانا تطورات جديدة من الرياض.. لقاء ”صريح“ وتعهد سعودي للحكومة اليمنية ثروة مليارديرات العالم تهبط لأول مرة منذ عدة سنوات ”واشنطن“ تلغي صفقة مع الامارات بسبب اليمن 19 شاباً تناولوا الغداء في مطعم وطلبوا من السنيورة دفع الفاتورة من الـ11 مليار دولار ـ تفاصيل لقاء ولي العهد محمد بن سلمان مع المبعوث الدولي لليمن تحالف دولي يباشر حماية الملاحة البحرية في الخليج العربي أمريكا تعرض مكافأة مالية ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن قياديين كبيرين .. احدهما كان في شبوة ماذا قال مجلس وزراء الداخلية العرب حول اتفاق الرياض بين الشرعية والانتقالي
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن قياديين كبيرين بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
وحسب ما تداولته وسائل إعلام غربية فقد كشف مايكل إيفانوف مساعد وزير الخارجية للأمن الدبلوماسي في حديث للصحفيين يوم الخميس عن تخصيص الخارجية الأمريكية ما يصل إلى ستة ملايين دولار مقابل معلومات عن سعد بن عاطف العولقي وما يصل إلى أربعة ملايين نظير معلومات عن إبراهيم احمد محمود القوصي اللذين قال إنهما شجعا على شن هجمات على الولايات المتحدة.
وتشير معلومات إلى أن "العولقي" كان قبل سنوات زعيماً لمسلحي القاعدة في محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن) وأحد أهم قيادات تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
فيما ابراهيم القوصي (سوداني الجنسية) -وبحسب المصدر اونلاين- كان طباخاً لأسامة بن لادن واعتقل لفترة في معتقل جوانتنامو الشهير قبل أن يتم الإفراج عنه وتعتقد أجهزة المخابرات أنه عاد إلى اليمن.
يذكر أن طائرات مسيرة ألقت قبل عامين منشورات في مأرب تعرض مكافأة لمن يدلي بمعلومات تفيد في القبض على قيادات في القاعدة بينهم ابراهيم القوصي (أبو حبيب).