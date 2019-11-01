أمريكا تعرض مكافأة مالية ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن قياديين كبيرين .. احدهما كان في شبوة

الجمعة 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن قياديين كبيرين بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

وحسب ما تداولته وسائل إعلام غربية فقد كشف مايكل إيفانوف مساعد وزير الخارجية للأمن الدبلوماسي في حديث للصحفيين يوم الخميس عن تخصيص الخارجية الأمريكية ما يصل إلى ستة ملايين دولار مقابل معلومات عن سعد بن عاطف العولقي وما يصل إلى أربعة ملايين نظير معلومات عن إبراهيم احمد محمود القوصي اللذين قال إنهما شجعا على شن هجمات على الولايات المتحدة.

وتشير معلومات إلى أن "العولقي" كان قبل سنوات زعيماً لمسلحي القاعدة في محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن) وأحد أهم قيادات تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

فيما ابراهيم القوصي (سوداني الجنسية) -وبحسب المصدر اونلاين- كان طباخاً لأسامة بن لادن واعتقل لفترة في معتقل جوانتنامو الشهير قبل أن يتم الإفراج عنه وتعتقد أجهزة المخابرات أنه عاد إلى اليمن.

يذكر أن طائرات مسيرة ألقت قبل عامين منشورات في مأرب تعرض مكافأة لمن يدلي بمعلومات تفيد في القبض على قيادات في القاعدة بينهم ابراهيم القوصي (أبو حبيب).