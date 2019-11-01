ماذا قال مجلس وزراء الداخلية العرب حول اتفاق الرياض بين الشرعية والانتقالي

الجمعة 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-مارب

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قال أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد كومان "إن اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي، يمثل مرحلة فارقة في تاريخ اليمن".

وأضاف كومان في بيان له "أن هذه الاتفاق يضع حداً للانقسام بين الأشقاء اليمنيين ويحشد طاقات كل الفرقاء الحريصين على مصلحة الجمهورية اليمينة وعلاقتها مع محيطها العربي في وجه التدخلات الإيرانية في اليمن".

وأكد حرص المجلس على دعم كافة الجهود الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة العربية ونبذ الفرقة والإنقسامات والصراعات.