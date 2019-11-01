زيدان: غاريث بيل وخاميس رود يغيز ليسا جاهزين للمشاركة في المباريات صهيب بن عدن ... يحول منصاته الاجتماعية إلى جامعة لتدريس اللغة الإنجليزية مجانا تطورات جديدة من الرياض.. لقاء ”صريح“ وتعهد سعودي للحكومة اليمنية ثروة مليارديرات العالم تهبط لأول مرة منذ عدة سنوات ”واشنطن“ تلغي صفقة مع الامارات بسبب اليمن 19 شاباً تناولوا الغداء في مطعم وطلبوا من السنيورة دفع الفاتورة من الـ11 مليار دولار ـ تفاصيل لقاء ولي العهد محمد بن سلمان مع المبعوث الدولي لليمن تحالف دولي يباشر حماية الملاحة البحرية في الخليج العربي أمريكا تعرض مكافأة مالية ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن قياديين كبيرين .. احدهما كان في شبوة ماذا قال مجلس وزراء الداخلية العرب حول اتفاق الرياض بين الشرعية والانتقالي
قال أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد كومان "إن اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي، يمثل مرحلة فارقة في تاريخ اليمن".
وأضاف كومان في بيان له "أن هذه الاتفاق يضع حداً للانقسام بين الأشقاء اليمنيين ويحشد طاقات كل الفرقاء الحريصين على مصلحة الجمهورية اليمينة وعلاقتها مع محيطها العربي في وجه التدخلات الإيرانية في اليمن".
وأكد حرص المجلس على دعم كافة الجهود الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة العربية ونبذ الفرقة والإنقسامات والصراعات.