عالم نمساوي يصدر كتاب عن اليمن والفن والحضارة

الجمعة 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - خاص

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نظمت جمعيه الصداقة اليمنية النمساوية بالتعاون مع الجمعية العربية النمساوية في النمسا اليوم فعالية تم خلالها عرض كتاب باللغة الألمانية للمهندس وعالم الاثار النمساوي الدكتور هاسو هومان والذي عرض للحاضرين ربيو رتاج عن مضمون الكتاب الذي يتحدث عن اليمن والفن المعماري والحضارة والطبيعة باليمن ويحتوي الكتاب على ما يقارب 300 صوره ملونه ومخطوطات نادره عن مواقع اثريه عريقة باليمن في الشمال والجنوب.

ويسرد العالم النمساوي في الكتاب رحلته التي استمرت شهر ونصف باليمن زار فيها معظم المحافظات اليمنية وكانت هذه الزيارة على راس قروب سياحي اوروبي زار اليمن مطلع التسعينيات من القرن الماضي وتحديدا عام 1992م.

كما قدم الدكتور هاسو خلال الفعالية شرح موجز عن زيارته لليمن والاشياء المثيرة التي تخللت رحلته وقد اعجب الحضور بهذا العرض المميز وما تضمنه من شرح عن تاريخ اليمن وحضارته والهندسة المعمارية الفريدة التي يتمتع بها البناء اليمني الامر الذي يدل على عظمه هذا الشعب وحضارته التي تضرب جذورها التاريخ.

وخلال الفعالية تحدث كلا من الدكتور فريتش الدنفر رئيس جمعيه الصداقة النمساوية العربية والاستاذ محمد العابد رئيس جمعيه الصداقة اليمنية النمساوية عن اهميه الكتاب ودوره في تعريف العالم وتحديدا اوروبا بالحضارة اليمنية.

ومن جانبه تقدم المستشار امين الهمداني بالشكر الجزيل للعالم النمساوي على هذا العمل الرائع مشيرا الى اهميه مثل هذه الفعاليات في تجسيد وتعزيز العلاقات اليمنية الأوروبية عموما وعلاقات اليمن بالنمسا على وجه الخصوص مؤكدا ان مثل هذه الندوة وغيرها تسمى بالدبلوماسية الثقافية والشعبية والتي لها دور كبير في نقل تاريخ وحضارة الامه اليمنية الى العالم وقال في حديثه اننا كيمنيين نفتخر ونعتز بحضارتنا وتاريخنا العريق .

حضر الفعالية عدد كبير من النمساويين وعدد من الجالية اليمنية. وقد اقبل الحضور بشغف على شراء الكتاب المذكور .