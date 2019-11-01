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فضيحة تهز بلد عربي: تضع مولودها بالشارع بعد منعها من دخول مستشفي

الجمعة 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 12 مساءً / مارب برس - مارب
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لسيدة مغربية تنجب مولودها في الشارع بمساعدة زوجها وبعض المواطنات المتواجدات في المكان بعد رفض المستشفي الدخول إليها.

وحسب الصحف المغربية، فأن المستشفي هي مستشفي الحسن الثاني بمدينة فاس شمال البلاد وسببت الحادثة موجة احتجاج لعدد كبير من المواطنين على حراس المستشفى الجامعي كما أثارت حملة استنكار كبيرة على مواقع التواصل الااجتماعي بسبب ما أسموه انعدام الإنسانية وتعريض حياة مواطنة للخطر.

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