مقتل وجرح العشرات في ايران بسبب كارثة

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أعلن التلفزيون الإيراني الجمعة، مقتل خمسة أشخاص وأصيب العشرات جراء زلزال ضرب شمال غرب البلاد ليل الخميس الجمعة.
ونقل التلفزيون عن حاكم محافظة أذربيجان الشرقية محمد رضا بور محمدي قوله، إن خمسة أشخاص قتلوا وإن الزلزال دمر "30 منزلا". وبحسب مركز رصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران، فإن مركز الهزة الرئيسية التي بلغت قوتها 5,9 درجات على عمق 8 كيلومترات في المحافظة، على بُعد 120 كلم جنوب شرق مدينة تبريز.
وتلتها خمس هزات ارتدادية بلغت قوتها بين 4,0 و4,8 بين الساعة 22,50 و01,40 ت غ (01,20 و05,10 بالتوقيت المحلي) في منطقة تركمانتشاي، وفقا لبيانات المعهد نفسه. وتجري عمليّات إنقاذ في 41 قرية.
وتتركّز الأضرار المادّية في منطقتين، حسبما ذكر التلفزيون، فيما قد خرج السكّان من منازلهم في هذه المناطق الجبلية الريفية بعد الهزة الأولى. وتقع إيران عند ملتقى صفائح تكتونية عدة ويعبرها عدد من الصدوع، ما يجعلها تشهد نشاطا زلزاليا كثيفا