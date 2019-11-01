السيسي: لم أكذب في حياتي.. ولم أكن طامعًا في الرئاسة في 2013

الجمعة 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه لم يكن طامعا في أي منصب، إبان 30 يونيو حزيران 2013 و3 يوليو تموز من نفس العام، والتي تم الإطاحة فيها بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في أعقاب مظاهرات شعبية حاشدة.

وأضاف الرئيس المصري، الخميس، في كلمة بمناسبة احتفالات المولد النبوي، أنه طالب الرئيس السابق عدلي منصور بالترشح للانتخابات الرئاسية في 2014، لشهور، وأكد السيسي أنه لم يكن يريد الترشح للرئاسة، وأنه كان يفضل البقاء في منصبه وزيرًا للدفاع.

وقال السيسي في كلمته، إنه ترشح للرئاسة من أجل "بناء أمة، والدفاع عنها وحمايتها، والعمل بأقصى ما يمكن لوضعها في مكانتها التي تستحقها"، وأضاف الرئيس المصري أنه ترشح أيضا من أجل حماية مصر من "أهل الشر"، بحسب تعبيره، مؤكدًا أنه لن يتوقف عن محاربتهم، لافتًا إلى أنه لا يعمل على "حماية نظام سياسي، بل الدولة المصرية بعناصرها".

وتابع السيسي أنه "لم يكذب مطلقا طوال عمره"، حتى عندما تولى مقاليد الأمور في مصر ومارس عملًا من أعمال السياسة والتي يشتهر ممارسيها بالكذب، بحسب تعبيره، مستشهدًا بنبي الإسلام محمد، الذي "قاد وكان مستقيمًا"، بحسب وصف الرئيس المصري.