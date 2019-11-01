لأول مرة.. ”هادي“ يلتقي ”عيدروس الزبيدي“ ومصادر رسمية تكشف تفاصيل اللقاء

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استقبل الرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم الخميس 7 نوفمبر/تسرين الثاني، وفد المجلس الانتقالي الجنوبي المشارك برئاسة عيدروس الزبيدي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية ”سبأ“.
وأشاد ”هادي“ بالجهود التي بذلت في سبيل اخراج اتفاق الرياض الى حيز الوجود، والذي ينبغي ان يبنى عليه السير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق غايات وتطلعات ابناء الجنوب وشعبنا اليمني بصورة عامة من خلال توحيد الجهود لإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية.
وقال الرئيس انه تبنى مبكراً القضية الجنوبية بمفاهيمها العادلة وانصافها من خلال تصدرها للقضايا الرئيسية في الحوار الوطني الشامل وما أفرزه وتمخض عنه الحوار الوطني من حلول عادلة للقضية الجنوبية باعتبارها مفتاح لحل تداعيات الصراع في اليمن .
وعبر رئيس الجمهورية عن تأكيده على أهمية المضي قدماً لتنفيذ اتفاق الرياض بكل تفاصيله للوصول الى حالة الاستقرار التي ينشدها ابناءنا في المحافظات الجنوبية وفي الوطن بشكل عام.
من جانبه، أكد عيدروس الزبيدي حرصه على دعم جهود الرئيس والعمل سوياً وتحت قيادته لترجمة تنفيذ الاتفاق والتنسيق الكامل معه لتحقيق التطلعات والاهداف المنشودة.
حضر اللقاء سفير المملكة العربية السعودية لدى بلادنا محمد سعيد آل جابر ،ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.