عاجل : وصول شحنة أسلحة كبيرة الى عدن وطائرة سعودية عملاقة تغادر المطار .. مصادرنا تكشف عن حمولتها

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افاد مصدر عسكري مساء اليوم الثلاثاء بوصول شحنة اسلحة كبيرة من السعودية الى مطار عدن (جنوبي اليمن) .
وقال مصدر عسكري في العاصمة المؤقتة عدن لمأرب برس ان طائرة نقل عسكرية سعودية عملاقة غادرت مطار عدن الدولي بعد قيامها بإفراغ شحنة كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية وأجهزة الاتصالات والرادارات وغيرها.
ووصلت خلال العشرة الايام الماضية الى ميناء الحاويات بعدن مئات الدبابات والمدرعات وقطع المدفعية والرشاشات المتوسطة والاطقم العسكرية الجديدة مع أفرادها .
يأتي ذلك بالتزامن مع مراسم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية ومايسمى الانتقالي الجنوبي.
وجاء وصول تلك القوات لتعزيز سيطرة القوات السعودية على معسكرات وموانئ ومطار عدن وقاعدة العند في لحج.