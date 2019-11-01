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عاجل : توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي بعد قليل .. تحديث مستمر

الثلاثاء 05 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة
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وسائل اعلام سعودية : توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية وما يسمى الانتقالي الجنوبي بعد قليل (الخامسة مساءا)

وصول ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد للمشاركة في حفل توقيع الرياض

يتبع ...

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