لأول مرة .. بن بريك يتحدث عن نصر للحكومة الشرعية

الثلاثاء 05 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعتبر نائب رئيس مايسمى المجلس الجنوبي أن اتفاق الرياض المنتظر توقيعه رسميا اليوم الثلاثاء نصر لهم وللحكومة اليمنية ، وهي اول مرة يتحدث فيها عن انتصار للحكومة.

وقال "بن بريك" في تغريدة رصدها مأرب برس على حسابه في تويتر "‏اتفاق الرياض نصر لنا جميعا، للتحالف العربي بقيادة السعودية، ولشعب الجنوب ومقاومته الباسلة الزكية النقية الصادقة، وللحكومة اليمنية".

وتحدث "بن بريك" بلغة هادئة على غير عادته وقال "ليس هناك في هذه الأطراف مغلوب، الجميع انتصر بحكمة السعودية وعضيدها الأكبر الإمارات للمشروع العربي".

واليوم يترقب اليمنيون التوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية وما يسمى الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الإمارات بحضور ولي العهد السعودي وولي محمد بن سلمان ومحمد بن زايد .