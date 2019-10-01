أبرز 3 تحديات أمام اتفاق الرياض وضامن واحد لنجاحه .. المخلافي يتحدث عن رعب حوثي وهزيمة تدفعهم للتراجع قبل التوقيع .. عيدروس يتحدث عن «التوجه نحو صنعاء» ويعلن عن «مرحلة جديدة» شاهد : ثعبان يتسبب في ايقاف مباراة كرة قدم في السعودية قنصلية ايران في كربلاء «أغلقت بأمر من الشعب» وميناء «أم قصر» تحت سيطرت المتظاهرين والعشائر تمهل السلطات 72 ساعة لأول مرة .. بن بريك يتحدث عن نصر للحكومة الشرعية قياديان حوثيان يصلان السعودية ومصادر تكشف عن المهمة وكيف دخلا ولماذا من مقتل الإمام يحيى الى التوقيع على اتفاق الرياض .. يوم الثلاثاء في تاريخ اليمن «10 أحداث مهمة لا تنسى» اتفاق الرياض بحضور هادي وبن سلمان وبن زايد.. تفاصيل تدهور حاد يعصف بإحدى القطاعات الخدمية الهامة في «اليمن» ومنظمة دولية تطلق تحذيراً مسؤول سعودي كبير يستدعي أمرا ملكيا صارما في مواجهة هؤلاء
اعتبر نائب رئيس مايسمى المجلس الجنوبي أن اتفاق الرياض المنتظر توقيعه رسميا اليوم الثلاثاء نصر لهم وللحكومة اليمنية ، وهي اول مرة يتحدث فيها عن انتصار للحكومة.
وقال "بن بريك" في تغريدة رصدها مأرب برس على حسابه في تويتر "اتفاق الرياض نصر لنا جميعا، للتحالف العربي بقيادة السعودية، ولشعب الجنوب ومقاومته الباسلة الزكية النقية الصادقة، وللحكومة اليمنية".
وتحدث "بن بريك" بلغة هادئة على غير عادته وقال "ليس هناك في هذه الأطراف مغلوب، الجميع انتصر بحكمة السعودية وعضيدها الأكبر الإمارات للمشروع العربي".
واليوم يترقب اليمنيون التوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية وما يسمى الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الإمارات بحضور ولي العهد السعودي وولي محمد بن سلمان ومحمد بن زايد .