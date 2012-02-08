من مقتل الإمام يحيى الى التوقيع على اتفاق الرياض .. يوم الثلاثاء في تاريخ اليمن «10 أحداث مهمة لا تنسى»

الثلاثاء 05 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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من المقرر ان يتم التوقيع اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر في العاصمة السعودية الرياض على اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية وما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي.

ويصادف يوم الثلاثاء في التاريخ اليمني احداثا ووقائع تاريخية مهمة وبارزة ، فهل يدعو هذا للتفاؤل باتفاق الرياض ام للتشاؤم؟!.

يقول الكاتب اليمني الدكتور كمال البعداني انه وفي يوم 5 نوفمبر 1967م كان الانقلاب في صنعاء على المشير عبد الله السلال اول رئيس لما كان يسمى بـ «الجمهورية العربية اليمنية».

لكن الكاتب استعرض في مقالة اطلع عليها مأرب برس على صفحته في فيسبوك اهم الاحداث اليمنية التي حدثت يوم «الثلاثاء» تحديدا.

وجاءت كما يلي :

1- الثلاثاء 17 فبراير 1948م

مقتل الامام يحيى حميد الدين جنوب العاصمة صنعاء لتعلن صنعاء بعدها ما عرف بثورة «48» ولكنها فشلت بعد عشرين يوم، وسيق معظم رجالها الى ميادين الاعدام وسجون حجة .

2- الثلاثاء 12 ابريل من العام 1955

فشل ثورة الثلايا ضد الامام احمد في تعز بعد قيامها باسبوع وسيق معظم رجالها الى ساحات الاعدام في تعز وحجة وفي مقدمتهم القائد العسكري للثورة «احمد الثلايا» وفر بعض الثوار الى عدن.

3- الثلاثاء 28 نوفمبر من العام 1967م

بداية حصار القوات الملكية للعاصمة اليمنية صنعاء وقد عرف في التاريخ الوطني اليمني بحصار «السبعين» لانه استمر سبعين يوم .

4- الثلاثاء الحادي عشر من شهر اكتوبر من العام 1977م

اغتيال الرئيس ابراهيم الحمدي وشقيقه عبد الله الحمدي في العاصمة صنعاء .

5- الثلاثاء 7 يوليو عام 1981م

وفاة الرئيس قحطان الشعبي اول رئيس للجنوب اليمني بعد الاستقلال وقد تم الانقلاب عليه من الجناح اليساري في عدن عام 1969م واعدم رئيس حكومته فيصل عبد اللطيف الشعبي والعديد من رجال دولته وفر منهم الكثير الى صنعاء بينما تم سجن الرئيس قحطان الشعبي داخل كوخ خشبي في المعاشيق حتى يوم وفاته.

6- الثلاثاء 22 مايو من العام 1990

اعلان قيام الوحدة اليمنية بين شطري اليمن .

7- الثلاثاء 18 يناير عام 1994م

التوقيع في عدن بالاحرف الاولى من قبل القوى السياسية اليمنية على ما عرف حينها «بوثيقة العهد والاتفاق» لحل الازمة السياسية في البلاد ، وقد وقع الاتفاق عن الحزب الاشتراكي المهندس حيدر العطاس رئيس الوزراء وعن المؤتمر الشعبي د عبد الكريم الارياني وزير التخطيط وعن الاصلاح الاستاذ عبد الوهاب الانسي نائب رئيس الوزراء ، وفي تاريخ 20فبراير من نفس العام تم التوقيع على الوثيقة رسميا في العاصمة الاردنية عمان بحضور الرئيس على عبد الله صالح ونائبه على سالم البيض وبقية القوى السياسية وبرعاية الملك الاردني حسين بن طلال، وبعدها بشهرين انفجرت الحرب رسميا والتي عرفت «بحرب الانفصال» .

8- الثلاثاء 21 فبراير 2012

انتخاب عبد ربه منصور هادي رئيسا للجمهورية خلفاللرئيس السابق علي عبد الله صالح.

9- الثلاثاء 19 مايو 2015م

التوقيع من قبل القوى السياسية اليمنية في الرياض وبرعاية سعودية على ماعرف باعلان الرياض من اجل انقاذ اليمن واستعادة الشرعية وقيام الدولة الاتحادية

10 - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019م

من المقرر ان يتم فيه التوقيع في الرياض وبرعاية سعودية على ما سمي باتفاقية الرياض بين الاطراف اليمنية من اجل انقاذ اليمن و استعادة الشرعية وقيام الدولة الاتحادية.