اتفاق الرياض بحضور هادي وبن سلمان وبن زايد.. تفاصيل

الثلاثاء 05 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 11 صباحاً / مارب برس - مارب

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من المتوقع أن تشهد العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي والذي تم التوصل إليه برعاية سعودية.

التوقيع سيتم وبحضور إقليمي وأممي وبحضور الرئيس عبدربه منصور هادي ومحمد بن سامان ومحمد بن زايد وممثلي الأحزاب والقوى السياسية اليمنية وسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن.

مصادر مقربة من الحكومة اليمنية أشارت إلى أن التوقيع سيتم من قبل ممثل من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي. الاتفاق ينص ضمن أبرز بنوده على عودة الحكومة الشرعية إلى عدن في غضون 7 أيام، وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة.

ومن المبادئ الأساسية التي سينص عليها الاتفاق: الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي وقف الحملات الإعلامية المسيئة توحيد الجهود تحت قيادة التحالف لإنهاء انقلاب الحوثي مواجهة تنظيمي القاعدة وداعش تشكيل لجنة من التحالف بقيادة السعودية لمتابعة تنفيذ الاتفاق مشاركة المجلس الانتقالي في وفد الحكومة لمشاورات الحل النهائي ومن الترتيبات السياسية والاقتصادية:

تباشر الحكومة أعمالها من عدن خلال 7 أيام من الاتفاق تفعيل مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة وصرف الرواتب إيداع موارد الدولة في البنك المركزي بعدن والصرف بموجب الميزانية تفعيل أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد

وإعادة تشكيل المجلس الاقتصادي تشكيل حكومة كفاءات من 24 وزيراً مناصفة بين الشمال والجنوب اختيار الوزراء ممن لم ينخرطوا في القتال والتحريض خلال الأحداث الأخيرة تعيين محافظ ومدير للأمن في عدن خلال 15 يوما تعيين محافظين لأبين والضالع خلال 30 يوما تعيين محافظين ومدراء أمن في بقية المحافظات الجنوبية خلال 60 يوما