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تدهور حاد يعصف بإحدى القطاعات الخدمية الهامة في «اليمن» ومنظمة دولية تطلق تحذيراً

الثلاثاء 05 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة،امس الإثنين 4 نوفمبر 2019، أن 19.7 مليون شخص في اليمن يفتقرون إلى الخدمات الصحية الأساسية جراء الحرب.

 

وذكر مكتب المنظمة في اليمن، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات العالمي "تويتر"، أن الفريق الصحي التابع له أجرى، الأسبوع الماضي، حوالي 24 ألفا و500 استشارة طبية لرجال ونساء وأطفال باليمن.

 

وأشار إلى أن الاستشارات الطبية كانت بالتعاون مع الحكومة اليابانية وشركاء آخرين.

 

يأتي ذلك فيما يعاني القطاع الصحي في اليمن من تدهور حاد جراء الصراع المتفاقم في البلاد والذي تخطى عامه الخامس، في ما اعتبرته الأمم المتحدة بأكبر "كارثة إنسانية" في العالم.

   
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