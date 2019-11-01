اتفاق الرياض بحضور هادي وبن سلمان وبن زايد.. تفاصيل تدهور حاد يعصف بإحدى القطاعات الخدمية الهامة في «اليمن» ومنظمة دولية تطلق تحذيراً مسؤول سعودي كبير يستدعي أمرا ملكيا صارما في مواجهة هؤلاء أردوغان يفكر بهذه الخطوة رداً على قرار «النواب الأمريكي» «العكيمي»يروي تفاصيل ما حدث اليوم«للحوثيين» بـ«الجوف»عقب محاولة تسلل فاشلة سلطات «تعز» تتخذ قرارات رادعة ضد المطلوبين أمنيًا «الحوثيون» يطلقون حملة إختطاف جدبدة ضد «زعماء القبائل» نجل آخر سلاطين المهرة وسقطرى يعتذر عن حضور مراسيم توقيع ”اتفاق الرياض“ لماذا قررت المحكمة سجن الفنانة المصرية سمية الخشاب؟ انعقاد رفيع للجنة الأمنية الإماراتية السعودية لمناقشة هذه الملفات
أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة،امس الإثنين 4 نوفمبر 2019، أن 19.7 مليون شخص في اليمن يفتقرون إلى الخدمات الصحية الأساسية جراء الحرب.
وذكر مكتب المنظمة في اليمن، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات العالمي "تويتر"، أن الفريق الصحي التابع له أجرى، الأسبوع الماضي، حوالي 24 ألفا و500 استشارة طبية لرجال ونساء وأطفال باليمن.
وأشار إلى أن الاستشارات الطبية كانت بالتعاون مع الحكومة اليابانية وشركاء آخرين.
يأتي ذلك فيما يعاني القطاع الصحي في اليمن من تدهور حاد جراء الصراع المتفاقم في البلاد والذي تخطى عامه الخامس، في ما اعتبرته الأمم المتحدة بأكبر "كارثة إنسانية" في العالم.