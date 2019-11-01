مسؤول سعودي كبير يستدعي أمرا ملكيا صارما في مواجهة هؤلاء

الثلاثاء 05 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 08 صباحاً / مارب برس - مارب

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كشفت مصادر لصحيفة عاجل" السعودية، عن توجيه محافظ مؤسسة النقد العربي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، بتطبيق المرسوم الملكي الخاص بالنظام الجزائي لتزوير النقود، على مستخدمي المبالغ النقدية للتزيين، كونهم يقللون من احترامها كرمز وطني.

ووفقا للصحيفة، سيتم تطبيق عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات وغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال، ولا تتجاوز 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، على تجار بيع الزهور وما شابه ذلك الذين يسيئون استخدام النقود في غير الغرض المخصص له؛ لمنع انتشار هذه الممارسة،

والتي سوف تؤثر على الصورة الذهنية للأوراق النقدية ورصدت الجهات المعنية، ورود أوراق نقدية تالفة إلى مؤسسة النقد بغرض تعويضها بعد تعرضها لمحاليل كيميائية، نتيجة استخدامها في تزيين باقات الزهور.

ويشير التوجيه إلى أن امتهان النقود في عمليات التزيين يقلل من شعور الاهتمام بها واحترامها كرمز وطني تجب المحافظة عليه واستخدامه من خلال القنوات التي تم إيجادها لها.

وينص المرسوم الملكي على أن "كل من يتعمد تغيير معالم النقود المتداولة نظاما داخل المملكة العربية السعودية أو تشويهها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيميائية أو إنقاص وزنها أو حجمها أو إتلافها جزئيا بأية وسيلة يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تتجاوز 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين"