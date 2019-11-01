أردوغان يفكر بهذه الخطوة رداً على قرار «النواب الأمريكي»

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يفكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتأجيل أو إلغاء زيارته المقررة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في الـ13 من الشهر الجاري؛ احتجاجاً واعتراضاً على القانون الذي أقره مجلس النواب الأمريكي حول الأرمن.
وذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، نقلاً عن مصدر تركي مسؤول، أن أردوغان قد يؤجل زيارته المقررة إلى واشنطن، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأوضح المسؤول التركي أن "هذه التحركات تلقي بظلالها بشدة على العلاقات بين البلدين وبسبب هذه القرارات فإن زيارة أردوغان قد عُلقت"، مضيفاً أن قراراً نهائياً لم يتخذ بعد.
وكان الرئيس التركي قد قال، الأسبوع الماضي، إن تصويت مجلس النواب الأمريكي "يضع علامة استفهام" على خطط الزيارة.
في السياق ذاته، قال مصدر قريب من الرئاسة التركية: "لقد استغلوا الوضع السياسي الراهن ضد تركيا في واشنطن لتمرير هذا القرار".
وأقر مجلس النواب الأمريكي، في 29 أكتوبر الماضي، مشروع قانون يصف المزاعم الأرمنية بخصوص "أحداث 1915" بـ "الإبادة الجماعية"، وآخر ينص على فرض عقوبات ضد تركيا بذريعة عملية "نبع السلام" العسكرية التي شنتها تركيا بمساعدة الجيش الوطني السوري المعارض في مناطق شرق الفرات شمالي سوريا.