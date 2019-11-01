«العكيمي»يروي تفاصيل ما حدث اليوم«للحوثيين» بـ«الجوف»عقب محاولة تسلل فاشلة

الثلاثاء 05 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أحبطت قوات الجيش الوطني، محاولات تسلل لمليشيا الحوثي المتمردة اليوم الاثنين باتجاه مواقع محررة في مديرية خب الشعف، بمحافظة الجوف.

ونقل موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت"عن أركان حرب محور الجوف العميد صادق العكيمي قولة"، أن مجاميع من المليشيا المتمردة، حاولت التسلل باتجاه مواقع في منطقتي "الوجف"، و"قشعان"، بمديرية خب والشعف.

وأكد العميد العكيمي أن قوات الجيش أحبطت كل محاولات المليشيا الحوثي، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد، لافتا إلى أن أبطال الجيش يتمتعون بمعنويات عالية.