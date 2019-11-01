«الحوثيون» يطلقون حملة إختطاف جدبدة ضد «زعماء القبائل»

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اختطفت مليشيا الحوثي الانقلابية، عدد من مشائخ منطقة العود في مديرية النادرة، شرق إب، لرفضهم تجنيد أبناء منطقتهم لصالح الحوثيين.
ونقلت قناة يمن شباب عن مصدر قبلي في محافظة إب،قولة :إن مليشيا الحوثي اختطفت أمس الأحد، عدد من مشائخ قبائل العود في المناطق المحاددة بين محافظتي إب والضالع، لرفضهم تجنيد أبناء القبائل في صفوف المليشيا.
وأكدت المصادر أن المليشيا كانت قد ألزمت مشائخ القبائل برفد جبهاتهم بعشرةمقاتلين عن كل قرية، وهو الأمر الذي رفضه مشائخ القبائل قبل أن يتم اختطافهم.
وأضافت المصادر أن المليشيا وعقب اختطاف المشائخ باشرت بنشر عدداً من النقاط العسكرية في معظم الطرق الريفية بتلك المنطقة.
وتواصل المليشيا التنكيل بأبناء العود الذين كان لهم دور في مواجهة الحوثيين في تلك المناطق التي لاتزال بعضها خارج عن سيطرتها حتى اللحظة.